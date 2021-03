Dara’a, waar schoolkinderen in maart 2011 op een muur kalkten dat de president moest vertrekken; Homs, waar de regering de rebellen met vatbommen tot overgave dwong; Aleppo, waar opstandige woonwijken jarenlang werden belegerd; Kafranbel, het internationale mediacentrum van de opstandelingen; Oost-Ghouta bij Damascus, waar het Syrische leger volgens westerse landen chemische wapens inzette tegen de eigen bevolking – allemaal zijn ze weer in handen van Assad. Alleen in de provincie Idlib vecht hij nog om de macht.

En hij aast op Raqqa. Zijn mensen praten met tribale leiders in en rondom de stad en met het Koerdische bestuur dat hier sinds de val van IS de dienst uitmaakt. Twee jaar geleden maakte een van zijn inlichtingenchefs al eens een toertje door Raqqa. Maar Assad is hier nog niet terug. Wat maakt Raqqa anders dan andere steden?

In de straat waar het in Raqqa een decennium geleden allemaal begon, de Tel Abyadstraat, hebben veel winkels geen bovenverdieping meer. Het is het gevolg van de westerse luchtaanvallen op IS, die in 2016 en 2017 een groot deel van de stad platlegden. De herbouw is in volle gang. Toch is de verwoesting nog steeds zo enorm dat je het als ongeoefende bezoeker benauwd krijgt door het stof van losliggend puin.

Abdallah Khalil, een 35-jarige hulpverlener met een studentikoze bril en een ernstig gezicht, kan in de Tel Abyad-straat iets doen wat elders in Syrië bijna nergens meer kan: openlijk herinneringen ophalen aan de eerste demonstraties. ‘Hier stonden we met vrienden op de stoep, vijf, tien minuten en gelijk weer wegwezen. We spraken onderling af wie zou schreeuwen dat het regime weg moest. Want dat was het engst.’