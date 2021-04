Russen vrezen Chinees toerisme rond Bajkalmeer

Midden in een verhaal over Chinezen wordt de gids afgeleid als de auto het asfalt verlaat en het diepste meer ter wereld oprijdt. ‘Gordels nu afdoen’, zegt hij. ‘Het ijs is dik genoeg hoor, maar je weet maar nooit.’

Als de auto begint aan de oversteek naar een eiland, vervolgt gids Michaïl Zjeltovski zijn verhaal over het volk dat kwaad bloed gezet heeft rondom de parel van Siberië, het Bajkalmeer. ‘Eerst was iedereen blij toen de Chinezen kwamen. Maar al snel begonnen de Chinezen hier te investeren in eigen hotels, souvenirwinkels en gidsen. Dan stond er een Chinees aantekeningen te maken bij onze rondleidingen en zag je hem een week later op pad met een eigen toeristengroep, als gids.’