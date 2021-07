‘Peter was de hoofdprijs’

‘Zeker in het begin zit je niet op bekendheid te wachten. Je wilt rustig kunnen uitzoeken of je bij elkaar past of niet, zonder dat iedereen daar meteen een mening over heeft. En ik word graag op mijn eigen merites beoordeeld, niet als ‘de vriendin van’. Bovendien wil ik geen publiek bezit worden, ik zag wat voor impact dat had op zijn leven. Overal gingen mensen ongevraagd hun problemen met hem bespreken. Soms ergerde ik me daaraan, dan dacht ik: hé hallo, kom op, we zitten te eten, geef die man even rust. Maar hij bleef altijd vriendelijk, nam uitgebreid de tijd voor iedereen. Op tv kwam hij soms dwingend en ongeduldig over, maar als hij iets voor een ander kon betekenen, stapte hij altijd over zijn eigen belangen heen. Hij was ontzettend liefdevol en genereus.’

Het is een emotioneel gesprek, ­zaterdag 17 juli, twee dagen na het overlijden van de bekendste misdaadjournalist van Nederland. ‘Ik heb net weer drie briefjes van hem gevonden’, zegt ze met een hese stem van verdriet. ‘Als ik eerder de deur uit moest dan hij, legde hij altijd een brief op mijn hoofdkussen. Op een gegeven moment ging hij ook briefjes in mijn huis verstoppen. Hij scheurde vellen van zijn notitieblok of uit mijn aantekenboekjes, schreef er lieve teksten op en stopte ze op gekke plekken – achter mijn tandenborstel, in de vriezer, in een pan waar nog eten in zat – de vetvlekken zitten er nog op –, in mijn schoenen, tussen mijn laptop, op de afzuigkap, in de la tussen mijn kleren, mijn moeder heeft er een gevonden onder een stapeltje placemats hier op tafel.’

Het zijn er meer dan honderd. Ze heeft de brieven op haar woonkamervloer als een tapijt bijeengelegd. ‘Ik weet dat ik nog meer briefjes ga vinden’, zegt ze. ‘Ik vond er ook een toen ik van het ziekenhuis naar huis reed om schone kleren op te halen. Bij elke vondst stort ik even in. Het is alsof ik nu pas besef hoe waardevol ze zijn. Alsof nu pas tot me doordringt hoe bijzonder dat is.’