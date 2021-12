Dan klinkt opeens de telefoon. Petra werpt een blik op het scherm. ‘Tijd om te gaan, jongens. Er moet bezorgd worden.’ Ze overhandigt de autosleutels aan David (22). ‘Mijn ouders weten niet dat ik dit doe’, zegt David, terwijl hij de Opel Vivaro start. ‘Hiervoor heb ik de koksopleiding gedaan. Maar ze zouden liever hebben dat ik dokter of advocaat werd.’

Ongevaarlijk is het werk niet, weet David uit eigen ervaring. Vlak over de grens in België werd hij tweeënhalf jaar geleden overvallen. Drie mannen bedreigden hem met een machete. Hij is er luchtig onder, noemt het een incident. Toch is er vaker iets gebeurd. Een vrouwelijke collega kreeg een keer een pistool tegen haar hoofd gedrukt. Ze moest – net als David toen – al haar lachgas afstaan. Het duurde lang voordat ze weer in het donker durfde te rijden.

Toch vindt David het overwegend ‘relaxed werk’. De gedachten verzetten, eindeloos ’s nachts over de wegen glijden. Een korte periode gebruikte hij zelf ook lachgas. ‘Elke dag met vrienden een paar grote tanks. Honderden ballonnen per persoon.’ Hij stopte ermee, dat moest van Petra.

Licht sputterend komt de Vivaro tot stilstand voor een flat in Heerlen. Daar is de eerste klant. Een keurige man in overhemd en loafers komt aanlopen. Hij is 30 en heeft een eigen fotografiebedrijf, vertelt hij, terwijl David hem het mobiele pinapparaat aanreikt. Een keer per week bestelt hij een tank. In anderhalf uur gaat die erdoorheen.