‘De volgende ochtend moesten we weer met de bus naar het weiland bij Leiden, weer die tent in. Ik was heel erg moe, omdat ik door het volle programma maar vier à vijf uur had kunnen slapen. We moesten weer de hele dag op de grond zitten in kleermakerszit. Het deed na een tijdje zoveel pijn dat ik misselijk werd. Ik dacht die dag een aantal keer: ik moet overgeven, zoveel pijn.

‘Vanaf dag twee gingen ze straffen geven. Als je niet goed in kleermakerszit zat, zeiden ze: de hele zaal moet planken. Ik ben best goed getraind, dus ik hield het vol. Maar er waren op dag twee al een paar meisjes gestopt en zes studentes die een blauw bandje kregen: die hadden een blessure opgelopen.’

‘We mochten alleen plassen in de sloot, niet op de wc, die ze de krul noemden. Voor meiden die ongesteld waren, werd een uitzondering gemaakt. Eén meisje werd ongesteld tijdens zo’n dag in de tent. Toen ze dat aan een begeleider vertelde, en vroeg of ze even naar de wc mocht, begon die begeleider tegen haar te schreeuwen. De hele tent was stil.’