Onder de Russische dreiging bouwt Oekraïne zijn leger weer op: ‘Iedereen steunt ons, maar niemand zal ons beschermen’

‘De slagkracht van het Oekraïense leger is onvergelijkbaar met zeven jaar geleden, maar het leger is nog steeds veel kleiner dan dat van Rusland’, zegt Andrej Zagorodnjoek, Oekraïens minister van Defensie in 2019 en 2020. ‘De Russen zijn superieur in de lucht. Ze kunnen met een vingerknip de controle overnemen over ons luchtruim.’

De achterstand die het Oekraïense leger heeft opgelopen na de val van de Sovjet-Unie is te groot om op korte termijn goed te maken. Het land heeft sinds de onafhankelijkheid geen enkele nieuwe gevechtsjager aangeschaft. De bevelhebber van de luchtmacht klaagde onlangs dat hij over tien jaar geen werkend vliegtuig meer over heeft.

Van de zeevloot is ook weinig over. Bij de annexatie van de Krim nam Rusland 70 procent van de Oekraïense schepen in beslag. De macht op de Zwarte Zee en de Zee van Azov is in handen van Ruslands Zwarte Zee-vloot, die voor anker ligt voor de Krim.