Onder de inheemse stammen gonst het: wij zijn proefkonijn voor het vaccin van de witte man

Brazilië telt bijna een miljoen inheemsen die veelal leven in afgelegen dorpen in en rondom de Amazone. In het verleden waren Europese ziekten als mazelen en pokken dodelijker dan de wapens van de witte nieuwkomers. Dit keer maken hun leefomstandigheden de inheemsen extra kwetsbaar. In het regenwoud ontbreekt vaak basale zorg, laat staan dat dorpen beschikken over beademingsapparatuur. Grote families wonen samen in één huis en het gemeenschapsleven leent zich slecht voor het houden van sociale afstand.

‘Wanneer het virus een dorp bereikt, raakt vrijwel iedereen besmet’, zegt Adriano Jerozolimski van de inheemse belangenorganisatie Floresta Protegida via de telefoon. De bioloog werkt al twintig jaar in het regenwoud met Kayapó-volkeren langs de rivier de Xingú in deelstaat Pará. ‘Het virus verspreidt zich razendsnel, vooral via rondlopende kinderen.’