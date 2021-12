Een hele generatie groeit op met gevechtservaring in loopgraven. Bijna 400 duizend Oekraïeners zijn soldaat geweest in het oosten. Zij volgen de geruchten over een invasie met bovengemiddelde belangstelling. Neem Roman Nabozjniak, de 31-jarige oprichter van Veterano Brownie, een koffietentje met oorlogsveteranen in de bediening. Hij zegt: ‘Telkens als ik hoor dat Rusland oprukt, denk ik: kom op, laat het maar gebeuren.’

Veteranen leven volgens Nabozjniak, die ruim een jaar aan het front stond als machinegeweerschutter, met ‘het gevoel van onafgemaakte zaken’. Twee provincies in het oosten staan nog steeds onder controle van separatisten die gesteund worden door het Kremlin. Het vredesproces over de gebieden zit vast.

‘Omdat ik er was, is de oorlog persoonlijk voor me geworden’, zegt Nabozjniak. ‘Ik maak geen langetermijnplannen, want als Rusland onze kant op komt, dan krijg ik een telefoontje van mijn vroegere bevelhebber. En dan sta ik binnen 48 uur aan het front. Ik denk niet dat er nu wat gaat gebeuren, maar ik weet zeker dat er een keer iets gaat gebeuren. Sinds de slag om Illovajsk (een slag in 2014 waarbij het Oekraïense leger werd omsingeld en zware verliezen leed, red.) geloof ik dat een invasie van Kiev realistisch is.’