Na bijna zes jaar Amerika lag er ineens een strop voor mijn voeten. Iemand had het oranje stuk touw zojuist losgesneden van de galg die was neergezet op The Mall. Het lange grasveld in Washington is met zijn monumenten en musea normaal gesproken een depot van de Amerikaanse geschiedenis, maar was die dag zelf het toneel van een historische veldslag. Midden op dat toneel was een houten schavot op vier poten neergezet, met een frame van balken waaraan het touw had gehangen, een portaal van de dood. Een trappetje van twee treden leidde ernaartoe, je was er zo.

Op de trappen en bordessen van het Capitool, een paar honderd meter verderop, krioelden tussen de rookwolken nog steeds figuurtjes met vlaggen en kogelvrije vesten. Ze waren in het parlementsgebouw op zoek gegaan naar de vicepresident die de president had verraden, zo had de president zelf getwitterd. ‘Hang Mike Pence!’, hadden ze geroepen. Hang hem op!

Maar het was niet alleen dat. Een strop, een boze witte menigte, de banieren uit het oude zuiden: het leek voor sommigen allemaal net iets te veel op de lynchpartijen uit een andere eeuw. Tussen plukjes opstandelingen was een Afro-Amerikaanse jongen komen aanlopen. Hij was het schavot opgeklommen en had de strop voor mij op de grond gegooid, een beetje zoals je iemand voor de voeten spuugt. Hij was verdwenen voor ik iets kon zeggen.