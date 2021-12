Nieuw leven aan het IJ voor het bijna vergeten ‘Minangkabaus huisje’

Een vreemde eend is teruggekeerd in Amsterdam. Het Minangkabause huisje, een houten Rijksmonument uit 1919, maakte 17 jaar geleden plaats voor werkzaamheden langs de IJ-oever achter het Centraal Station, maar werd maandag weer behoedzaam neergezet door een grote drijvende kraan. Het voormalige cargodoorskantoortje stond te verkommeren op een kade in Zaandam, totdat de particuliere organisatie Stadsherstel in 2016 een crowdfunding-actie begon. Het is de bedoeling dat Amsterdammers en bezoekers in de nabije toekomst bij het huisje kunnen opstappen op een soort watertram.

Het huisje lijkt meer op een vogelbekdier, dan op een eend. De kloeke poten zijn van beton, hier liepen de passagiers ooit onderdoor richting hun veerboot naar Lemmer of Zwolle. De zwarte romp doet denken aan een Marker vissershuisje, de decoratieve vensters en entree passen bij de Amsterdamse School en het asymmetrische dak steekt schuin omhoog als een traditioneel dorpshuis op Sumatra. Befaamd detail op alle hoeken: een trits merkwaardige uitsteeksels die doet denken aan de buffelhoorns waarmee families op Sulawesi hun rijkdom etaleerden.