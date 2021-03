Niet stemmen in de basisschool, maar bij de tempel van Isis

Je stem uitbrengen aan de voet van een tweeduizend jaar oude tempel gewijd aan de Egyptische godin Isis, in een vrachtwagen of een skatersparadijs – de noodzaak van coronaveilige locaties bood kiezers de kans op een unieke stemervaring. Veel gebouwen die anders als stemlokaal fungeren, zoals scholen en verzorgingshuizen, waren te klein om genoeg afstand tussen mensen te kunnen handhaven. Zodoende was het een uitkomst dat sportcentra en musea nu toch buiten gebruik zijn. Kreeg de oude Isis ook weer eens bezoek.