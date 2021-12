De Oostenrijkse pistes staan vol met Nederlanders die net op tijd de grens over waren: ‘Veel van hen snakken naar de koude berglucht’

In totaal was Solaria 638 dagen dicht sinds vrijdag 13 maart 2020, zegt Kathrein in een accent waarin zowel Groningen als Oostenrijk te horen zijn. Vorige winter was skiën het hele seizoen onmogelijk en in de zomer trekt Ischgl te weinig toeristen om open te gaan. Groot was dus de opluchting toen op 12 december de eerste stamgasten weer arriveerden. ‘Samen met Markus en een deel van het personeel hebben we ze een ere-ontvangst gegeven.’

Begin november zag het er allemaal niet naar uit. Oostenrijk ging toen wegens een grote besmettingsgolf in lockdown, het hoogseizoen dreigde wederom in het water te vallen. Toen de maatregelen al na enkele weken werden versoepeld, was dat dus een grote opluchting in alle Oostenrijkse wintersportgebieden.

Maar, zoals dat gaat met de pandemie, was er al snel nieuwe stress: de vereiste boosterprik voor mensen uit landen waar de omikronvariant snel terrein wint. Zeker voor Ankie en Markus Kathrein, die veel vaste gasten uit Nederland en Groot-Brittannië hebben, was dat bedreigend. ‘We hebben direct alle Britse en Nederlandse gasten gebeld die kort na de 24ste zouden komen. Veel Britten annuleerden. Maar bijna alle Nederlanders besloten eerder te komen.’