De strijkpiek is waarschijnlijk ontstaan door rondzwevende kalkdeeltjes uit de verdampte stoom, denkt Piet Jacobs, luchtkwaliteitsonderzoeker van TNO. Is strijken dus ongezond?

Dat raakt meteen de kern van het probleem: we weten maar weinig over luchtvervuiling in huis. Hart-, vaat- en longziekten komen vaker voor in gebieden met hogere fijnstofconcentraties, zoveel is duidelijk. Fijnstofdeeltjes dringen via de longen binnen en veroorzaken kleine ontstekingen. Elk jaar sterven in Nederland 11 duizend mensen vroegtijdig door luchtvervuiling, voor een belangrijk deel door fijnstof, berekende het RIVM in 2018.

Daarbij slaat het RIVM fijnstof in huis over: te weinig metingen. En waar duidelijk is dat roet schadelijk is, is het onduidelijk hoe het zit met rondzwevende vetbolletjes uit de braadpan of vezeltjes uit kleding en tapijten.

