De verrassing van de Zilveren Camera 2020 zit minder in de onderwerpen, maar des te meer in de hoge kwaliteit van het onderscheiden werk. De belangrijkste jaarlijkse prijs voor de Nederlandse fotojournalistiek is donderdag toegekend aan Kees van de Veen, voor zijn ontroerende, in NRC Handelsblad gepubliceerde serie over het overlijden van coronapatiënt Piet Franssen.

Een ander belangrijk thema bij deze editie is Black Lives Matter. Zo is de in de Volkskrant gepubliceerde serie van Joris van Gennip over de protesten in Parijs tegen racistisch politiegeweld onderscheiden met de eerste prijs in de categorie Nieuws Internationaal.

Afstand houden, besmettingsrisico’s en sporadisch agressief wantrouwen tegen de media hebben de fotografen er niet van weerhouden ijzersterk werk te maken in het door corona gedomineerde nieuwsjaar. Sterker nog: de uitdagingen lijken het beste in hen naar boven te hebben gebracht. De pandemie en haar vele consequenties − ziekte, herstel, overlijden, behandeling, preventie, protest, politieke besluitvorming − komen in veel categorieën aan bod.

Kees van de Veen volgde voor zijn winnende serie de opname van Piet Franssen op de ic-afdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, half april. Hij legde het verdriet vast van de familie, de machteloze hulpverleners rond het bed van Franssen, de patiënt op zijn sterfbed, kort na zijn overlijden met een deken over zijn gezicht maar met zijn karakteristieke witte haar nog zichtbaar. De laatste foto maakte Van de Veen bij de uitvaart. Een zeker gezien de coronatijd intieme en schrijnende serie.