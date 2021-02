‘Vijftig jaar geleden ben ik door de liefde hier terecht gekomen. Ik heb mijn vrouw tijdens carnaval leren kennen in café de Koekoek in Venlo. Kijk naar de foto’s, dat blonde haar, mijn vrouw was in die tijd echt een verschijning. Je kunt je voorstellen dat ze in Kessel niet blij waren, dat een buitenstaander even het mooiste meidje uit het dorp kwam veroveren. Dat was lastig, in het begin. Ik had in die tijd graag een pak aan met een stropdas. Dan kwam er in het dorpscafé eentje op je af, die voor de flauwekul een schaar in die das zette. Maar ik ging overal bij, de voetbalvereniging, de buurtvereniging, de beugelclub. Als je er eenmaal goed tussen bent gerold, hoef je maar te roepen en dan staan ze hier voor je klaar.’