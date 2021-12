In het Parijs van Josephine Baker is cabaret er nog altijd voor de misfits

In mei dit jaar zorgde Sloan voor een kleine sensatie voor het Panthéon. Toen ze midden op het plein de bontjas van haar schouders liet zakken, was het alsof Josephine Baker naar hedendaags Parijs was geteleporteerd. Haar haren had ze in de karakteristieke zwarte krul op het voorhoofd geplakt, de parels hingen in trossen om haar nek en om haar heupen dansten gouden bananen – precies zoals in het iconische nummer waar Josephine Baker zo vaak om wordt herinnerd. Met energieke, speelse bewegingen bracht Sloan de act tot in detail tot leven, inclusief de grote, draaiende ogen die Bakers voorstellingen iets clownesks gaven.

De uitvoering was een hommage aan Baker, waarvoor Sloan de goedkeuring van Bakers familie had gekregen. En een moment van aandacht voor de petitie die toen al meer dan tien jaar rondging om de artiest de hoogste Franse eer te brengen: een bijzetting in het Panthéon. Nooit eerder kwam een zwarte vrouw die plaats toe, en nooit eerder vond een artiest uit de podiumkunsten de weg naar de seculiere tempel voor Franse grootheden. Josephine Baker hoort daar, zegt Sloan, omdat ze haar tijd overstijgt. ‘Erkend worden als artiest is een ding, maar zij vocht ook voor de generaties na haar. Ze had een ambitie die groter was dan haarzelf. Ze is voorbeeld voor iedereen die afwijkt – of het nu om ras, geloof of seksualiteit gaat – om trots te zijn en jezelf te laten zien.’