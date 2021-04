In het Bulgarije van Bojko Borissov komt de overwinning met de cementmolen

In het winterse landschap prijken metershoge affiches van Borissovs partij. ‘Werk, werk, werk’, is de slogan, en daar is niks overdreven aan. Bijna vijftig jaar nadat Zjivkov de opdracht had gegeven tot de aanleg, is de A2 pas voor de helft af. Borissov is vastbesloten de achterstand in te lopen. ‘Ons land lag in puin’, licht Koteva Temenuzjka haar stem op de premier toe. ‘Alles wat nu gebouwd wordt, is dankzij GERB. Onze levens worden beter.’

Maar tegen welke prijs? De corruptie blijft enorm in het zwalkende EU-land. Vorig jaar lekten er foto’s uit – maker onbekend – waarop Borissov slapend te zien was, met op zijn nachtkastje een pistool, baren goud en stapels bankbiljetten. Het pistool was van hem, reageerde hij, de rest trucage van zijn politieke vijanden. Veelzeggend was een heimelijk opgenomen telefoongesprek waarin te horen is hoe een vulgair pratende Borissov een politica indirect bedreigt, en zijn strategie tegenover Europese collega’s uiteenzet: bij kritische vragen doet hij alsof hij dom is.