Adrián LeBarón praat hard en met veel nadruk. ‘Vandaag is mijn kleindochter geboren!’, zegt hij vanaf de achterbank, zijn lichaam voorovergebogen, zijn hoofd voor in de auto. Hij toont een foto op zijn telefoon. ‘Nummer honderdeneen.’ LeBarón is 59 jaar oud, mormoon en vader van 39 kinderen. ‘35 overlevers.’ Een van zijn vier gestorven kinderen is Rhonita. Zij werd ruim een jaar geleden met twee andere vrouwen en zes kinderen door een drugskartel doodgeschoten.

Dirigerend vanaf de achterbank leidt hij zijn gasten naar zijn huis op de heuvel aan de rand van de mormoonse enclave LeBarón. In de noordelijke deelstaat Chihuahua op 200 kilometer van de Amerikaanse grens wonen de circa drieduizend afstammelingen van Alma Dayer LeBaron, een polygame mormoon die in de jaren veertig met zijn gevolg de Verenigde Staten verruilde voor Mexico. De Amerikaans-Mexicaanse gemeenschap is omringd door bruine bergen en gele vlakten – en drugskartels die in een continue strijd zijn verwikkeld over noordelijke handelsroutes.