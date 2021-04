De dictator was verjaagd, de revolutie was een feit, maar wat zou volgen was nog ongewis. Terwijl Fidel dat voorjaar de Verenigde Staten bezocht en daar verklaarde dat hij geen communist was (‘I am not agree with communists’), reisde Raúl als afgezant van de nieuwe Cubaanse regering naar de Sovjet-Unie. Het Witte Huis deed verwoede pogingen te achterhalen of er zojuist op een steenworp afstand een communistische staat was gesticht. De uiteindelijke conclusie luidde dat Castro een gevaar was en moest worden verwijderd.

De VS maakten Fidel tot communist, is de overtuiging van de Cubaanse econoom en politicoloog Omar Everleny Pérez, opgeleid aan de Universiteit van Havana. De Verenigde Staten dreven hem in de armen van de Sovjet-Unie toen zij in 1961 de Varkensbaai binnenvielen. ‘Fidel radicaliseerde onder druk van de VS’, zegt Everleny. Het Cubaanse leger sloeg de aanval af en Castro riep Cuba uit tot marxistisch-leninistische staat. ‘Hij kon niet anders dan zich aansluiten bij het enige alternatieve machtsblok.’

Een jaar later bezegelde de Cubacrisis Cuba’s lot als Sovjet-bondgenoot. Kennedy en Chroesjtsjov wisten een kernoorlog af te wenden, Chroesjtsjov bemiddelde een non-interventie-akkoord voor Cuba. Het onafhankelijke eiland waarvan Castro had gedroomd, een land dat het juk van kolonisator Spanje en neokolonisator Amerika van zich had afgeschud, kwam opnieuw onder de invloedssfeer van een grootmacht.

In razend tempo verstarden Fidels overtuigingen in die eerste jaren, zo lijkt het. Historici twisten over de communistische inborst van Castro. Duwden de VS hem richting de Sovjets? Of was het eigen initiatief, eigen overtuiging? Bustamante is minder stellig dan Everleny. Maar ook hij beschouwt de guerrillastrijd in de jaren vijftig vooral als een hang naar nieuwe onafhankelijkheid, de vurige wens ‘om uit de schaduw van de VS te stappen’. Eenmaal aan de macht kwam bij Castro het dogmatisme tot uiting.