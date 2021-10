In aanbouw: een Europese Amazone, op de grens van Duitsland en Polen

Voor het zover is, moeten er nog wel enkele bedreigingen worden gepareerd, gevolg van het feit dat de Oderdelta naast een ecologisch ook een logistiek knooppunt is. De Oder is de maritieme toegangspoort tot Zuidwest-Polen, Tsjechië en Slowakije. Om de tientallen kilometers landinwaarts gelegen haven van Szczecin bereikbaar te maken voor grotere schepen wordt de vaargeul met EU-geld verdiept en verbreed, en de rivier gekanaliseerd, met kade­muren en onderwatertaluds. Ook komt er een containerterminal bij Swinoujscie, net buiten de delta.

Szczecin zelf is ook een bedreiging, zegt de Poolse milieuactivist Artur Furdyna, terwijl we de Vox Amalia, een enorme sleephopperzuiger van baggeraar Van Oord de rivier zien opploegen. De stad van 400 duizend inwoners dijt snel uit, en plant naast een al voltooide megalomane noordzuidverbinding ook een rondweg met een tunnel onder de Oder, die boven moet komen midden in een ongerept moerasbos met wolven. Is er dan geen milieueffectrapportage gemaakt? Ach, zegt Furdyna, in Polen is alles te koop. ‘Geen van de tunnelontwerpers is hier ooit geweest. Ze hebben gewoon een lijn getrokken op de kaart.’

Frans Schepers van Rewilding ­Europe noemt het ‘oud denken’. In Polen worden nog steeds dijken gebouwd, polders ontwaterd en rivieren gekanaliseerd, zelfs met hulp dus van de Nederlandse watersector. ‘Maar nu er zo weinig natuurlijke ­rivieren en delta’s in Europa meer over zijn, zou je de laatste, zoals de Oder, juist moeten beschermen. Dus geen harde infrastructuur aanleggen, maar werken met natuurlijke oplossingen.’ Rewilding Oder Delta steunt daarom een rechtszaak tegen de plannen. Eerder werd zo al een enorm windpark geblokkeerd.