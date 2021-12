‘Ik hoor niets meer over politieke bemoeienis van de koning’

‘Let wel, dit is bijna 22 jaar geleden hè. Ik heb nu een andere rol en een andere functie. Ik verwees zojuist naar de invulling van het koningschap. De persoonlijke manier waarop dat gebeurt, bepaalt natuurlijk mede of dit nog een discussiepunt is. Met andere woorden, ik geloof niet dat ik de afgelopen acht jaar nog iets heb gehoord over politieke bemoeienis van de koning, of anderszins kritische geluiden op dit punt. Verder begeef ik me niet meer in dit debat, want dit is een politiek debat en ik ben geen politicus meer.’