Hoe ontwikkelt de huizenmarkt zich in uw regio?

Wat kost een huis in Apeldoorn? En hoeveel legt een huizenkoper in Zeewolde gemiddeld op tafel? Elk jaar maakt het CBS in maart bekend voor welk bedrag het gemiddelde huis is verkocht in alle Nederlandse gemeenten. Hieronder kunt u zien wat uw buren in 2021 gemiddeld kregen toen ze hun huis verkochten.