Hoofdrolspelers van de crisis schrijven een brief naar het verleden

Hee José,

Je bent gewend geraakt aan afscheid en verdriet, op de ic waar je werkt overlijden geregeld patiënten, maar wat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt, krijg je niet meer uit je hoofd. Je had nooit kunnen bedenken dat jouw afdeling zou worden overspoeld met ernstig zieke mensen. Er waren vragen over het onbekende virus dat in het lichaam zoveel schade aanricht, zorgen of er wel voldoende beschermingsmateriaal zou zijn en door die maskers en mutsen en extra kleding stond je urenlang zwetend je werk te doen.

Maar wat je het meest is bijgebleven, is het besluit om vanwege besmettingsgevaar geen familie op bezoek te laten komen. Alleen bij een overlijden mocht er iemand aanwezig zijn. Toen wisten we te weinig van covid, we dachten dat we er goed aan deden de familie zo veel mogelijk te weren. Je zag wat de gevolgen waren. Patiënten die bij kennis waren, voelden dat het weleens helemaal mis kon gaan, maar ze waren alleen met hun angst. Familieleden werden de laatste dagen met hun geliefden ontnomen.