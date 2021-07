Hoe ongelijkheid zich in de eerste levensjaren aftekent

In de stellingen die ouders en leerkrachten krijgen voorgelegd wordt er niet omheen gedraaid. ‘Het is van belang’, staat in de instructie, ‘dat u alle vragen zo goed mogelijk beantwoordt, ook [...] als u de vraag raar vindt.’

Het kind:

vecht vaak met andere kinderen of pest ze;

heeft minstens één goede vriend of vriendin;

heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen;

houdt rekening met gevoelens van anderen.

De stellingen zijn een greep uit de zogeheten SDQ-vragenlijst (Strength and Difficulties Questionnaire) en worden beantwoord met niet waar, een beetje waar of zeker waar.

De vragenlijst helpt de jeugdgezondheidszorg om te beoordelen of er sprake is van psychische of sociale problemen bij kinderen. En zo ja: hoe groot die problemen zijn.

De beoordeling is gebaseerd op een puntentelling: hoe meer ‘punten’, hoe groter de problematiek. Vaak stelen of vechten is bijvoorbeeld twee punten op de SDQ-schaal. Bij welk puntenaantal er dringend actie nodig is, verschilt volgens de deskundigen per leeftijdsgroep, maar een hogere score is een indicatie van meer problemen op psychisch of sociaal vlak.

De onderzoekers van de Erasmus School of Economics ontdekten dat kinderen van ouders met een lager inkomen ook bij dit onderdeel achterblijven bij de kinderen van rijkere ouders. Aan het eind van de basisschool, wanneer de school adviseert naar welk niveau het kind uitstroomt, hebben armere kinderen veel vaker zware psychosociale problemen.