Hoe Oeganda met Nederlandse steun de oppositie onderdrukt

Oeganda is een belangrijke partner van Nederland en andere Europese landen voor de opvang van vluchtelingen in de regio. Het land huisvest 1,4 miljoen ontheemden, vooral afkomstig uit Zuid-Soedan. Het is een van de vlakken waarop Nederland Oeganda steunt. In de afgelopen drie jaar ging er in totaal 297 miljoen euro naar Oeganda, blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade in Kampala gaf in 2019 iets meer dan 26,9 miljoen euro uit, ruim de helft daarvan ging naar voedselprojecten. Bijna een kwart van het budget van de ambassade, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, was gereserveerd voor verbetering van veiligheid en rechtsorde in het land.

Om die sector te steunen doneert Nederland naast de pick-ups en motoren ook geld. Een deel daarvan gaat rechtstreeks naar de Oegandese overheid. De bijdragen belanden bij de Justice, Law and Order Sector (JLOS). Dat is een samenwerkingsverband tussen de lokale rechtspraak, het gevangeniswezen, het ministerie van justitie, de Oegandese politie en buitenlandse donoren die helpen om de sector te verbeteren. Vanuit de JLOS gaat ook direct geld en steun naar de politie.

Nederland is een van de belangrijkste donateurs van de JLOS. Van de 35,5 miljoen euro die Nederland sinds 2015 vrijmaakte voor ‘veiligheid en rechtsstaatontwikkeling’ in Oeganda ging 15,5 miljoen euro rechtstreeks naar het budget van de JLOS, blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om er zeker van te zijn dat het geld en de middelen goed terechtkomen, richt Nederland zich op specifieke doelen, zoals het verbeteren van gelijke rechten voor mannen en vrouwen en de strijd tegen corruptie. Het geld wordt ‘geoormerkt’ overgemaakt, wat betekent dat het alleen voor die doelen mag worden gebruikt.

Maar door de JLOS te blijven steunen, doet Nederland zaken met een instantie die niet altijd even betrouwbaar blijkt. Zo hielp de JLOS in 2018 mee aan de bouw van een inmiddels beruchte gevangenis in het dorp Kitalya. In een persbericht van de organisatie werd het complex aangeprezen als een ‘gamechanger’ in de strijd tegen overbevolkte gevangenissen. Inmiddels worden in de gevangenis ook vooraanstaande partijgenoten van Bobi Wine vastgehouden. Sommigen van hen zeggen te zijn mishandeld of gemarteld.