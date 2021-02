Hoe het virus aan groepsimmuniteit ontsnapt

Alleen: wanneer hebben we dat dan, die groepsimmuniteit?

Dat is nog niet zo makkelijk, blijkt al gauw wanneer we te raden gaan bij experts. Praktische bezwaren zijn er te over. Bovendien is groepsimmuniteit geen magische grens die je bereikt, waarna de samenleving weer van het slot kan zonder nieuwe besmettingen op de koop toe te moeten nemen. We zullen met het coronavirus moeten leren leven, zoals we ook met de griep hebben leren leven.

Toch is groepsimmuniteit een logische stip op de horizon. Het was de Britse bacterioloog William Topley, die al in 1923 op het fenomeen stuitte. Bij experimenten op muizen met darmbacteriën ontdekte hij dat er zoiets bestaat als ‘herd immunity’, ofwel groepsimmuniteit.

Topley zag dat een ziekteverwekker niet meer kan rondgaan op het moment dat een flink aantal muizen de ziekte heeft gehad en immuniteit heeft opgebouwd. De bacterioloog besefte dat de drempel waarop groepsimmuniteit ligt, samenhangt met de besmettelijkheid van de ziekte. Hij hanteerde daarvoor een verrassend simpele rekenregel: 1 min 1 gedeeld door het aantal besmettingen per persoon.

Neem het coronavirus. We weten al sinds het begin van de pandemie uit waarnemingen in China dat zonder maatregelen, en als iedereen nog vatbaar is, één persoon gemiddeld drie anderen besmet. Dat is het bekende R-getal. Groepsimmuniteit ontstaat dus als 1 min 1 gedeeld door 3, ofwel 1 – 1/3 = 2/3 van de mensen immuun is.

Zonder vaccinaties verspreidt het coronavirus zich op het plein tot er groepsimmuniteit optreedt.