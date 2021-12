Er lag een plan voor bijna 100 extra ic-bedden. Waarom werd dat afgewezen, ondanks de hoge nood?

Maar het idee van aparte covidziekenhuizen is sinds de eerste golf blijven rondzingen: het is te aantrekkelijk in al z’n eenvoud. En nu de intensivisten en verpleegkundigen een duidelijke rode lijn zetten bij 1.350 ic-bedden, is het tijd voor onorthodoxe plannen. De noodzaak daartoe is groot, heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg eind augustus al geconcludeerd. In een vooruitblik op de winter komt het tot zes mogelijke scenario’s. In slechts twee (onwaarschijnlijke) daarvan volstaat een ic-capaciteit van 1.350 bedden. Alleen wanneer er geen griepgolf komt, geen inhaalzorg nodig is, en er geen of zomerse aantallen covidpatiënten op de ic terechtkomen, is de capaciteit voldoende.

‘Omdat het idee van geconcentreerde covidzorg steeds weer terugkwam als oplossing, wilden wij weten of het überhaupt een mogelijkheid is’, zegt intensivist Piet Melief. Hij is bestuurslid bij de NVIC en medisch directeur bij het LCPS.

Na twee weken gepuzzel, gereken en afstemming met intensivisten, verpleegkundigen, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd komen ze tot een plan. Met behulp van gediplomeerde, buitenlandse verpleegkundigen moet het mogelijk zijn tot 96 extra ic-bedden te komen. Vier keer 24, verdeeld over drie ziekenhuizen: het calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht, het deels leegstaande Bronovo in Den Haag en het deels leegstaande St. Jansdal in Lelystad. In verband met de buitenlandse werknemers voor de duur van zeker een jaar.

Op 17 september legt het LCPS het voor aan de ambtelijke top van het ministerie, in een powerpointpresentatie van zo’n 35 pagina’s: ‘Mogelijkheden voor extra ic-capaciteit. Een eerste verkenning’. De ambtenaren brengen daarna snel minister Hugo de Jonge op de hoogte van het voorstel.

Dat ‘eerste verkenning’ is een wat bescheiden omschrijving voor het gedetailleerde voorstel. Nederlandse regieverpleegkundigen moeten op de gecentraliseerde covid-ic’s (‘hubs’) leiding gaan geven aan gediplomeerd, buitenlands (of net gepensioneerd of zij-instromend) zorgpersoneel. Zo zijn er aanzienlijk minder Nederlandse verpleegkundigen nodig en behouden de ziekenhuizen hun medewerkers.

De kostprijs van een buitenlandse ic-verpleegkundige ligt volgens het LCPS weliswaar rond de 100 euro per uur, maar, zo schrijven de opstellers: ‘Gezien de honorering mag dan ook een robuuste werkattitude worden verwacht.’ Het plan beschrijft ook de vereisten aan administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning, hoeveel schoonmakers er nodig zijn en hoe de patiënten naar de hubs moeten worden vervoerd.

Op 1 december kunnen de hubs klaar zijn, maar – harde deadline – dan moet een speciale taskforce wel voor 1 oktober aan de slag gaan.

Het ministerie laat snel blijken de inzet van buitenlandse verpleegkundigen geen optie te vinden, zeggen betrokkenen. ‘Het was ons snel duidelijk dat we niet verder op deze weg zouden gaan’, zegt NVIC-voorzitter Diederik Gommers, die van de plannen op de hoogte was.

‘Dit was de zorgvuldige uitwerking van het idee voor concentratie van covidzorg’, zegt mede-opsteller Melief. ‘Tot onze verbazing hoefden we er niet mee verder.’