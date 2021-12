Hoe corona Nederland verandert, en waarom we daar niet bij stilstaan

Het was een grote, aardige agent die me staande hield. Zijn alarmgele jas vlamde op in het licht van koplampen, dwars door sluiers natte sneeuw. Mijn papieren lagen klaar op de stoel naast me, gewetensvol uitgeprint, ondertekend en in een doorzichtmap gestopt: verklaring van vitale functie, werkgeversverklaring, eigen verklaring. Paspoort, perskaart, rijbewijs – alles waarvan ik vermoedde dat het nodig was. Was het genoeg?

Naast me parkeerden andere aangehouden automobilisten. Een verpleegkundige, een beveiliger, een koerier: duidelijk. Maar zou de agent een journalist accepteren? Wat moest ik antwoorden als hij me vroeg voor welke krant ik onderweg was, voor welk artikel?

Een nervositeit overviel me die ik kende uit andere landen, bij andere roadblocks. Maar nu stond ik stil op parkeerplaats De Lucht-West, waar een politiefuik was ingericht voor alle verkeer zuidgaand op de A2. Met de neus naar voren waren snelle Audi’s opgesteld in politiekleuren; een team stond klaar om vluchters te achterhalen.

Het was zaterdag 23 januari 2021, de overheid had een avondklok afgekondigd en exact om 21.00 uur begonnen de agenten hun controles. Tot nader order was iedereen op straat verdacht, in een land dat uit vrijheid is gehouwen. Filmpjes gingen rond van achternagezeten fietsers in Amsterdam.