Het pad van totale toewijding leidde Max Verstappen naar de Formule 1-wereldtitel

Het allerkleinste stuurfoutje van Verstappen zou worden uitgelegd als het gelijk van zijn vele sceptici. Het deed hem niets. In zijn eerste GP, in Melbourne, precies 17 jaar en 166 dagen oud, leek hij direct punten te scoren, tot zijn motor het begaf. Een race later, in Maleisië, kwamen die punten alsnog. Zijn onbevreesdheid wekte verbazing. Al snel veranderde zijn leeftijd van een hoofdzaak in een bijzaak.

De laatste twijfelaars trok hij vijf maanden later over de streep, in België, waar hij in een van de snelste bochten van de Formule 1 iemand buitenom inhaalde met bijna 300 kilometer per uur. Er ging een gemeenschappelijk ‘ahhh’ door de perszaal, in allerlei accenten, toen het moment op de schermen te zien was. Hij zorgde voor nog meer verbazing door na de race droogjes voor tal van cameraploegen en in drie talen uit te leggen dat hij de inhaalactie vooraf al had geoefend op de simulator.

Het zou in de jaren daarna een terugkerend verhaal worden bij sleutelmomenten in Verstappens loopbaan. Aan de ene kant was er de verwondering bij degenen die hem aanschouwden. Aan de andere kant was er de nuchterheid bij hemzelf. Alsof niemand de ongewone snelheid waarmee Verstappen de Formule 1 veroverde kon volgen, behalve hijzelf.

Voor hem was het niet meer dan logisch wat hij presteerde. Hij wist precies wat hij kon, omdat hij in de tien jaar daarvoor op zo’n beetje alle mogelijke manieren al was getest op kartcircuits. Weliswaar zonder miljoenen mensen die zijn verrichtingen volgden, maar wel met de priemende ogen van vader Jos permanent op hem gericht. Die opmerkzame blik zag elk moment van imperfectie. Enkel totale opoffering en toewijding telden. Echt een normale jeugd had hij daardoor niet. Vanaf jonge leeftijd trok hij vooral met volwassenen op. Alles draaide om racen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.