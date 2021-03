Voor bezoekers uit een lockdownland is een wandeling door Stockholm op een doordeweekse namiddag een sensatie. Winkels waar mensen in- en uitstromen. Terrassen! Volle sportscholen! Bars met van louter gezelligheid beslagen ramen! In de metro worden mondkapjes, hoewel sterk aanbevolen in de spits, door een minderheid gedragen. Onverantwoord? Tja, niet echt. Want de verschillen met landen die wel (gedeeltelijk) in lockdown zijn, blijven vooralsnog overzichtelijk.

Het tegenstrijdige is, juist nu Zweden er relatief goed voorstaat, slaat de onvrede toe. De minderheidsregering onder leiding van sociaal-democraat Stefan Löfven staat onder druk van een toenemend aantal Zweden die ‘de Zweedse weg’ onverantwoord vinden. Is dat een teken van coronamoeheid net als elders in Europa, of is er meer aan de hand?