Het avontuur van zwemmende koe Leonarda 12

Har Smeets is op tal van plaatsen in Limburg actief. De galloway komt oorspronkelijk uit Schotland en is een aardig en rustig beest, al maakt een van de dieren tijdens de fotosessie van schrik een onrustig drafje waarmee ze de fotograaf overhoop kegelt, zonder gevolgen overigens. Aardige beesten zijn nodig in de uiterwaarden van de Maas, waar veel wandelaars zijn met kinderwagens, of vissers. De koe met stevige poten heeft een dikke vacht en blijft het hele jaar buiten. Smeets, over nog een taak van de galloway: ‘Zij moeten het terrein kaal vreten, zodat in het stroomgebied van de Maas de doorstroming goed is. Bij hoog gras blijft het water staan, dan is er geen doorstroming.’

In juli is er alleen geen houden meer aan, aan het water. Maandag 12 juli om vier uur ’s middags krijgt Smeets een melding. Kans op hoogwater. Hij is verbaasd. ‘Hoogwater, midden in de zomer?’ Het gebied beslaat 92 hectare, met ergens in het midden de Maasnielderbeek. Met een man of vijf probeert hij alle dieren naar één kant te drijven, om insluiting te voorkomen. ‘Dat mislukte. Er stond veel voer, een massa gras. En de koeien waren in de kalvertijd. Ze wilden niet weg. De dag erna hebben we geprobeerd ze te vangen met vanghekken. Zes zijn er toen gevangen, van de 38. Het ging gewoon niet.’