Nog maar een derde van de ‘adellijke grond’ in de Volkskrant-lijst staat op naam van een ‘natuurlijke persoon’. Antoinette barones van Lynden bijvoorbeeld heeft haar bijna 1.900 hectare in Utrecht en Gelderland, waaronder buitenplaats De Poll in het Gelderse Voorst nog gewoon op persoonlijke titel. Dat geldt ook voor Christine gravin zu Solms-Sonnenwalde met de ruim 1.500 hectare van het Twentse landgoed Weldam en Frans graaf zu Ortenburg met zo’n 500 hectare rond het Gelderse kasteel Middachten. Het nadeel van grond op eigen naam: wie zijn bezit na overlijden wil overdragen aan de kinderen, zal zijn landgoed moeten opknippen of een deel van het kroost moeten afkopen met ander vermogen.

De meerderheid heeft gekozen voor een stichting of vennootschap om de eigendom zo bestendig of handig mogelijk te regelen. De kinderloze Marie barones van Heeckeren tot Wassenaer wilde de 6.000 hectare grond van het Twentse Twickel en enkele andere landgoederen veiligstellen als monument van natuur en cultuur en bracht deze in 1953 onder in een stichting. Daarmee volgde zij het voorbeeld van de (eveneens kinderloze) Arnold baron van Ittersum die zijn eigendommen in Overijssel al in de jaren dertig onderbracht in een stichting. Familieleden fungeren als bestuurders van de stichting en blijven zo verbonden (voor enkelen als bewoners) met buitenplaats ’t Rozendael.

Een populairder vehikel is de naamloze of besloten vennootschap. Een belangrijk voordeel daarbij: bij vererving verdeel je niet het landgoed onder de erfgenamen, maar het aandelenpakket. Zo zijn ruim zeshonderd nazaten van Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829) via een naamloze vennootschap gezamenlijk eigenaar van het ruim 2.000 hectare grote Landgoed Den Treek-Henschoten.