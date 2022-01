Hoe is het om in de val gelokt te worden door undercoveragenten? Wat doet het met je als blijkt dat mensen die je beschouwde als vrienden meer dan een jaar een schijnwereld hebben gecreëerd? In de podcast Grijs Gebied duikt Volkskrant-journalist Elsbeth Stoker in de schimmige wereld van infiltratie, misleiding en (valse) bekentenissen.