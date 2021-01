Als het schot om 14.45 uur klinkt, stokt de evacuatie van het Huis. Iedereen laat zich vallen op de vloer. Emily Cochrane, verslaggever van The New York Times, is in de zaal en vraagt zich af of de stoelen waarachter ze schuilt wel bescherming bieden. Moet ze niet een paar treden afdalen en dekking zoeken achter de tv-apparatuur? ‘Ik hou van jullie’, stuurt ze naar vrienden en familie.

Achter de scherven van de ruitjes in de deur zijn de druk bewegende hoofden van de bestormers te zien. Gebonk en geschreeuw. Vanuit de zaal houden in pak gestoken beveiligers ze onder schot. ‘Back off, back off!’

De sfeer wordt grimmig. Politici vallen tegen elkaar uit. ‘This is because of you!’, schreeuwt Democraat Dean Phillips naar Republikeinen. Zijn collega Steve Cohen laat de zaal duidelijk horen wie hij verantwoordelijk acht voor de bestorming. ‘Call Trump’, roept hij. ‘Call your friend.’

Politici helpen elkaar ook. Zoals de Democraat Ruben Gallego, die op de stoelen springt, zijn ondergedoken collega’s uitlegt hoe de gasmaskers werken en probeert hen gerust te stellen.