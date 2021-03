Waarom mocht Black Lives Matter wel met duizenden demonstreren, vragen velen, maar wij niet? Halsema is hypocriet, zeggen ze, of ‘Vemke Valsema’, zoals ze werd genoemd op een flyer. Ze wijzen op het politiegeweld dat is gebruikt op het plein en op het Malieveld. Met elk hardhandig afgekapt protest worden hun vermoedens bevestigd: we leven in een politiestaat.

Om de invulling van het Museumplein werd altijd al gevochten. In 1883 was het de plek waar het Concertgebouw aan een weiland net buiten de stad werd gebouwd. Later deed het plein dienst als ijsbaan, tentoonstellingsruimte en hang- en frisbeeveld. Van 1953 tot 1997 sjeesden er auto’s over een vierbaansweg, bijgenaamd de ‘kortste snelweg van Nederland’.

Jarenlang was het plein, tot ongenoegen van omwonenden, het aangewezen trapveld voor mensenmassa’s: demonstraties, Ajax-huldigingen, WK voetbal live op groot scherm en Koningsdagfestivals. Vandaag staat een wat oudere buurtbewoner op het balkonnetje van zijn fraaie pand: met een telefoontje filmt hij de groeiende massa voor zijn deur.