Eenzaam, slecht betaald, maar elke dag een driegangenmenu: het bestaan van de Franse trucker

Is dit Franse fenomeen misschien de oplossing voor het schreeuwend gebrek aan vrachtwagenchauffeurs, vroeg de Britse krant The Telegraph zich dit najaar af. Geen hoger salaris, maar ‘luxe voorzieningen’ als een warme douche, koud bier en een veilige parkeerplek? Toch kampt ook Frankrijk al maanden met een groot tekort aan truckers met ruim 42 duizend openstaande vacatures.

Op verschillende plekken in Normandië vroegen chauffeurs de afgelopen weken aandacht voor de lage lonen en de zware arbeidsomstandigheden. Hoewel Europese wetgeving maximale rijtijd en strikte pauzeregels oplegt, zeggen veel chauffeurs regelmatig langer te rijden dan toegestaan. In Le Guilberville vertelt een van hen met een mengeling van trots en gêne hoe hij de meetapparatuur in de cabine kan omzeilen. Zijn rode ogen verraden dat van slapen niet veel terechtkomt.

‘Fatsoenlijk verdienen, doe je door overuren te draaien’, zegt Fabien als hij een tweede ronde Grimbergen op tafel zet. Het salaris ligt vaak krap boven het minimumloon van 10,48 euro per uur, soms slechts één cent hoger. ‘Het is een zwaar beroep. Altijd alleen en van maandag tot vrijdagavond laat van huis.’ Een sociaal leven opbouwen is moeilijk. ‘Iedereen in het vak is gescheiden’, zegt Jimmy, wiens glimlach van geen wijken weet. ‘Afspreken onderweg is niet eenvoudig, ik hoor pas vandaag waar ik morgen naar op weg ben.’ De ene dag zit hij in Marseille aan de zuidkust, de volgende in Le Havre in Normandië. Onderweg doden ze de tijd door collega’s te bellen die ook op de weg zitten.