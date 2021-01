Tussen de bamboeplanten in de hal van het Erasmus MC haalt Marion Koopmans haar handen door haar grijze lokken. De afgelopen maanden is er zo veel gebeurd dat ze in haar geheugen moet graven naar het moment waarop het voor haar begon.

Waarschijnlijk, zegt ze, is dat op 31 december 2019. Dan hoort ze dat er in de Chinese miljoenenstad Wuhan een aantal mensen in het ziekenhuis ligt met een mysterieuze longontsteking. ‘Is this the one?’, vraagt ze meteen aan een contact bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Koopmans’ werkzame leven draait om virussen. Als hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam heeft ze internationaal een enorme reputatie opgebouwd. Al jaren waarschuwt ze voor de wereldwijde uitbraak van een onbekend virus dat veel kan verwoesten.

Als lid van het Emergency Team van de WHO zit Koopmans dicht bij het vuur. Ze schuift ook geregeld aan bij het Outbreak Management Team. De dan nog relatief onbekende groep wetenschappers adviseert het kabinet in wisselende samenstelling over (dreigende) uitbraken van infectieziekten. In november 2019 kwamen ze voor het laatst bijeen om te spreken over lassakoorts.

Mede op aandringen van Koopmans wordt er op 24 januari een nieuwe OMT-bijeenkomst belegd, onder leiding van RIVM-directeur Jaap van Dissel. De sfeer is er allesbehalve alarmistisch. In een zaaltje van het hoofdkantoor van het RIVM in Bilthoven geeft ze een presentatie over de Chinese situatie. Ze pleit voor alertheid. ‘We moeten ervan uitgaan dat dit virus ook in Nederland komt, hebben we toen allemaal gezegd.’

Na de bijeenkomst nemen de OMT-leden zoenend en handenschuddend afscheid.

De ernst van de situatie daalt bij de meeste deskundigen ook begin februari nog niet in. ‘Achteraf’, zegt microbioloog Jan Kluytmans in een vergaderkamer in ziekenhuis Amphia in Breda, ‘is dat de maand waarin het verschil gemaakt had kunnen worden’.

Kluytmans ruikt als een van de eersten in Nederland onraad. Op 10 februari vreest hij een tekort aan beschermende middelen en bestelt hij mondmaskers en handschoenen voor zichzelf. Dan kan hij zijn kwetsbare moeder blijven bezoeken als het virus Nederland bereikt.

Het RIVM maakt zich dan nog niet al te druk. Op 27 februari, meer dan een maand na het eerste OMT-beraad over corona, schrijft het een tweede vergadering uit. ‘We hadden het toen over een denkbeeldige casus’, vertelt Koopmans. ‘Stel dat er één coronapatiënt zou opduiken in Deventer. Moet dan de hele stad op slot?’

Later zal blijken dat er dan al honderden besmettingen in Nederland zijn en dat tijdens carnaval duizenden erbij zijn gekomen.