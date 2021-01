Dit is het team van Biden, dat de rust in de VS moet terugbrengen

De club die bovenaan de apenrots staat om vanaf woensdag Amerika te gaan leiden, bestaat – behalve uit Biden en Harris – uit een groep van zo'n twintig Witte Huis-medewerkers, vijftien kabinetsleden en een handjevol topambtenaren. De bijna aangetreden president Biden selecteerde hen zorgvuldig op sekse en afkomst. Maar bovenal koos hij voor experts met ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Biden neemt geen risico’s, maar zet in een periode dat zijn land bijna ten onder is gegaan aan chaos, liever in op rust, kalmte en voorspelbaarheid.

Neem zijn minister van Defensie; een man die bekend staat als bedachtzaam en liever zelfs geen interviews geeft. Geen heethoofd dus die ineens rare fratsen gaat uithalen. En zo bestaat ook de rest van Bidens team dat gaat zorgen voor veiligheid uit mensen die al dertig tot veertig jaar ervaring hebben in de diplomatie of de overlegcultuur in Washington. Ook het team dat het economisch beleid van Biden gaat uitzetten bestaat in zijn geheel uit vrouwen met uitvoerige bestuurlijke en politieke ervaring.

Dat was bij Trump wel anders. Hij gaf bij zijn aantreden bijvoorbeeld de voorkeur aan ondernemers op de posten Buitenlandse Zaken en Financiën. Defensie kreeg in Trumps relatief korte regeerperiode maar liefst vier keer een nieuwe baas. Bidens team lijkt in alles het tegenovergestelde van dat van Trump.