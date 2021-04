Honderd miljoen luisteraars van Pink Floyds Dark Side Of The Moon kenden het gedrag van de winnaars van de coronacrisis al uit het nummer Money: ‘It’s no surprise that they’re giving none away’. Ahold boekte dankzij andermans dichte winkels en restaurants een recordwinst, maar de 6 miljoen euro die de topman opstreek gaf hij niet weg aan pechvogels. De grootste winnaar van de coronacrisis, in geld uitgedrukt, is Amazon.com. CEO Jeff Bezos is nu goed voor 180 miljard dollar en de eerste plek in het klassement der allerrijksten. Omdat het opstrijken van astronomische winsten bij Amazon de afgelopen maanden gepaard ging met het op vele achterbakse manieren tegenwerken van medewerkers die 15 dollar per uur verdienen en een vakbond willen oprichten, staat Bezos dit jaar ook op plek één in de hitparade der Hebzucht.