De verschillende gezichten van Zandvoort

In 1948 werd de baan aangelegd zoals het ooit was bedoeld, op het puin van de Zandvoortse boulevard die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers was gesloopt voor de Atlantikwall. De 4,2 kilometer lange asfaltstrook volgde het glooiende duinlandschap en was daarmee direct uniek in zijn soort. Twee jaar na de oprichting van de Formule 1, in 1952, trok de raceklasse al naar de badplaats.