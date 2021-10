De stinkende zaak van veertig duizend kilo dode vis in Tsjechië

Dat kan niet, zeggen vissers die de rivier goed kennen: op meerdere plekken mengt het water zich in stroomversnellingen of kleine watervallen. Een lokale visser voerde samen met een hoogleraar milieuwetenschappen uit Praag op eigen initiatief een nieuw experiment uit. Ze losten 20 kilo keukenzout op in de rivier, wat goed meetbaar is. Na 800 meter was het water volledig vermengd, concludeerden ze. In een kafkaëske wending kregen de twee een brief van de politie op de mat, die aankondigde onderzoek te doen naar de vervuiling die het experiment in de rivier had veroorzaakt.

Vastberaden stapt Gerla door, om klauterend langs de glibberige rivierbedding uit te komen bij wat volgens hem de werkelijke plek des onheils is: een onschuldig ogende afvoerpijp waar vloeistof uitdruppelt. Niet ver hiervandaan werden de eerste dode vissen gezien. Journalisten van het onafhankelijke medium Deník Referendum deden onderzoek naar deze pijp, die niet voorkomt op de industriekaarten van het gebied. Ze vermoeden dat het is gekoppeld aan de fabriek van Deza, naast de rivier, als onofficiële afvoer. Eerder werd de fabriek nog uitgesloten als vervuilingsbron vanwege levende vissen die waren waargenomen bij het officiële afvoerkanaal, stroomopwaarts.

Deník Referendum sprak daarnaast een klokkenluider, die vertelde dat de nacht voorafgaand aan de ramp een ongeluk in de fabriek plaatsvond. Het zou een ongeluk met fenol zijn, wat beter past bij de brandwonden op de vissen en hun langzame dood dan cyanide, wat meer subiet een eind zou hebben gemaakt aan alles wat in de rivier leefde. Deza ontkent dat er fenol is gelekt en dat er überhaupt sprake is van een ongeluk.