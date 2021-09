Maar de pakketbezorgers belichamen ook veel van wat mis is op de arbeidsmarkt. Toen in november 2019 Ken Loach’ veelgeprezen film Sorry We Missed You uitkwam, over de Britse schijnzelfstandige pakketbezorger Ricky Turner, stonden de Nederlandse kranten vol verhalen van bezorgers die vertelden dat het hier ook bepaald geen walhalla is. Schijnzelfstandigheid, hoge werkdruk, lage tarieven, plassen in een petfles: het zou ook hier gebeuren.

Dat beeld wordt bevestigd door het onderzoek dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet naar de ‘grote vier’: PostNL, DHL, DPD en GLS. Vlak voor de jaarwisseling meldde ze dat misstanden in de branche eerder regel zijn dan uitzondering. Dat komt door de manier waarop die is georganiseerd. De pakketreuzen hebben hun bezorgers vaak niet zelf in dienst, maar besteden hun routes uit aan onderaannemers: kleine zelfstandigen die de routes op hun beurt weer uitbesteden. Van de PostNL-pakketten wordt 70 procent bezorgd door zeshonderd onderaannemers.

Er is geen zicht op wie onder welke omstandigheden bezorgt. Het gevolg: bij negen op de tien onderzochte bedrijven zijn de zaken niet op orde, constateerde de inspectie. Bezorgers werden onderbetaald, werkten zwart of hadden geen werkvergunning. De helft genoot naast de vaak zwarte verdiensten een uitkering. Die misstanden waren voor het Belgische Openbaar Ministerie genoeg aanleiding om PostNL en GLS voor de rechter te dagen wegens ‘sociale fraude’. In Nederland stapte een bezorgondernemer zelf naar de rechter.

Hoe kan het dat de misstanden in de branche zo hardnekkig en wijdverbreid zijn? En wie betaalt daarvoor uiteindelijk de rekening? Om dat te onderzoeken wil ik doordringen tot de drie schakels in de bezorgketen: de pakketbedrijven, onderaannemers en chauffeurs. Met een Lebara-simkaart en een oude telefoon maak ik, drie maanden voor mijn ontmoeting met Adil, een advertentie aan op Marktplaats en vacaturesite Indeed: ‘Pakketbezorger aangeboden (zzp of in dienst)’.

De advertentie staat koud online of ik krijg een eerste reactie. ‘Wil je alles wit?’