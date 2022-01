De ministersploeg van Rutte IV

Minister van Buitenlandse Zaken

Liefst had hij door gewild op Financiën, maar dan had hij meer zetels moeten behalen of moeten instemmen met een plek voor PvdA en GroenLinks in de regering - dan had D66 hem de post wellicht gegund. In die zin betaalt hij de prijs voor zijn keiharde opstelling in de formatie. Buitenlandse Zaken is een uitgeklede post, nu de premier en de minister van Financiën de meeste Europese zaken regelen. Maar wie het goed doet, kan toch veel aanzien verwerven, ook in eigen land. Hoekstra zal zijn politieke speelveld in deze coalitie helemaal zelf moeten veroveren.