De kungfusekte

Er zijn in Nederland naar schatting honderden sekten. Bij dat woord denk je in eerste instantie waarschijnlijk aan een groep mensen in een commune, gehuld in kleurige gewaden à la de Bhagwan en een devote blik in de ogen. Op foto’s ziet de kungfugroep van René er niet zo uit. Het zijn stuk voor stuk knappe, afgetrainde mensen, gehuld in camouflagebroeken en zwarte T-shirts. Op sommige foto’s poseren ze naast de matzwarte sportmotoren waarmee ze in colonne door Brabant en Limburg scheurden.

De meeste leden realiseerden zich pas na hun vertrek dat hun ‘vriendengroep’ alle trekken had van een sekte. En dat is misschien ook logisch, want als ze dat inzicht eerder hadden gehad, waren ze er niet zolang gebleven. Zoals Joris Rietveld (46), een van de oud-leden, opmerkt: ‘Er staat geen bordje bij: sekte, lever hier je leven in.’

Was dat maar zo, zegt hij. Dan was het nooit zo uit de hand gelopen.