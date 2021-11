De groene muur over

Lizmerly en José vluchtten vijf jaar geleden voor de repressie van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Lizmerly discussieerde als puber al met haar moeder over de politiek. Ze geloofde niet in het socialistische project van de populist Hugo Chávez, de man die in 1999 de verkiezingen won, vervolgens met oliegeld een verzorgingsstaat bouwde en na zijn dood in 2013 een land in een escalerende crisis achterliet aan de autoritaire Maduro. Haar moeder zei dat ze het niet begreep, dat ze politiek aan volwassenen moest overlaten.

In 2009 ontmoette ze José, hij was 19, zij 17. Een jaar lang chatten ze via Messenger. Toen ze elkaar eindelijk voor het eerst zagen tijdens een date in winkelcentrum El Cristal in hun stad Barquisimeto, in het noordwesten van Venezuela, werd het meteen beklonken: ze waren een stel.

Zij studeerde rechten, hij ging een jaar in militaire dienst, studeerde daarna eveneens rechten, maar maakte zijn studie niet af. José werkte een tijdje voor de regering van Chávez, maar viel van zijn geloof toen Maduro aan de macht kwam en Venezuela samen met de internationale olieprijs in een neerwaartse spiraal belandde. ‘Ze vroegen me of ik bij de colectivos wilde, de knokploegen van Maduro. Ik kon een wapen krijgen, een salaris en een vrijbrief om mensen op straat te beroven en demonstranten te bedreigen.’ Hij weigerde.