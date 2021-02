Het Boezloedzjamonument had geen vastomlijnde functie in de jaren dat het in gebruik was, maar wel een duidelijk doel: imponeren. Bezoekers konden zich vergapen aan de in totaal 900 vierkante meter aan mozaïeken. Het gewelfde dak met hamer en sikkel in het midden, is met een diameter van 60 meter een stuk groter dan de koepel van de Sint-Pieter in Rome. Buitenlandse delegaties kregen het monument te zien bij rondleidingen door het land en lokale Pioniers, leden van de communistische jeugdbeweging, namen hier hun partijboekje in ontvangst.

Negen jaar na de opening was het communisme verleden tijd, het monument bleef staan. Tot 1997 was er bewaking, daarna is het gebouw leeggeroofd en het koper uit het dak gesloopt. De 1.432 meter hoge Boezloedzja ontleent zijn naam aan het Turkse woord voor ‘ijzig’: buzlu. De extreme weersomstandigheden op de bergtop, ’s winters zakt het kwik tot 25 graden onder nul, versnelden het proces van verval.