Vier jaar geleden was er ook een abrupte stijging in het aantal doden in Chicago en andere Amerikaanse steden. Dat was na een reeks van zwarte slachtoffers van politiegeweld, waarna de politie, zo was de hypothese, zich terughoudender had opgesteld. Het Ferguson-effect, werd het genoemd, naar de stad Ferguson waar in 2014 de ongewapende tiener Michael Brown was doodgeschoten. In Chicago werd in dat jaar Laquan McDonald door politieagenten doorzeefd – de beelden werden een jaar lang achtergehouden door burgemeester Rahm Emanuel, een protegé van Barack Obama. De mogelijke passiviteit van de politie viel samen met een machtsvacuüm in de wijken, omdat juist kort daarvoor veel bendeleiders waren opgepakt.

Dus gingen we toen naar de West Side, na een van de gewelddadigste weekeinden in de geschiedenis van Chicago. Eén moord viel extra op, ook al kon je aan de plaats delict niet zien wat er een paar nachten eerder was gebeurd. Geen bloemen, geen gele lijnen van een politieonderzoek, geen cirkeltjes waar de kogelhulzen waren gevonden. Er zat een stickertje op de deur geplakt van een pistool met een rode streep erdoorheen, maar dat had Demarco Webster niet geholpen.

Hij was net met zijn vader een matras op het dak van de auto aan het vastbinden toen twee mannen voorbijreden en het vuur openden. De familie was aan het verhuizen, omdat de buurt, Austin, te gevaarlijk werd: de week daarvoor was er voor de tweede keer ingebroken in hun huis en waren ze, voor de tweede keer, weer alles kwijt. Demarco werd in zijn zij geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Daar stierf hij twee uur later, 14 jaar oud.