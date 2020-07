Sienie Kolvoort (73) liep de Nijmeegse Vierdaagse al 46 keer. En de 47ste pakken ze haar echt niet af, coronamaatregelen of niet. Dinsdag wandelt ze haar eerste 30 kilometer. We hebben het hier over een familietraditie: Kolvoorts vader was al een fervent Vierdaagseloper. In 1962 stond de hele familie zodoende op de Nijmeegse Vierdaagsecamping de Kwakkenberg, waar de toen 15-jarige Sienie haar latere echtgenoot leerde kennen. Hij is er inmiddels niet meer, maar Sienie wandelt nog altijd. ‘Het heeft iets meditatiefs.’