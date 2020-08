Zo werd de Formule 1 een miljardenindustrie

De internationale racefederatie FIA richt de Formule 1 op als reactie op de oprichting van het mondiale motorracekampioenschap een jaar eerder. Het is ook een poging controle te krijgen over de wildgroei aan autoracekampioenschappen in die jaren.

De eerste Formule 1-race wordt verreden in het Engelse Silverstone, op een oorlogsvliegveld. Zeventig jaar later staat het circuit nog steeds op de kalender en is de Formule 1 nog net zo Brits als in die beginjaren, blijkt uit deze reportage.