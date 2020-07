Zingen in gezelschap is nu levensgevaarlijk, en dus is de samba verstomd in Rio de Janeiro

Al snel moesten de muzikanten uitwijken naar het plein aan het begin van de steeg. Daar was meer ruimte voor de honderden, soms duizenden toeschouwers. Of beter gezegd: participanten die meewiegden en meezongen op de tweekwartsmaat. Nu is de Rua do Ouvidor weer zo verlaten als voor de komst van de negenkoppige band. Zingen in gezelschap is verworden tot een levensgevaarlijke activiteit waar geen sambazanger in Rio de Janeiro zich meer aan waagt.

Koren en kerkdiensten bleken dit voorjaar overal ter wereld zeer goed bezocht door het coronavirus. Zingend uit volle borst draagt de stem het verst, maar dat geldt ook voor het speeksel en de aerosolen gevuld met sars-cov-2. Het virus had aanvankelijk vrij spel in gezelschappen in de VS, Zuid-Korea en Europa.